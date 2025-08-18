Сийярто назвал инцидент с российским нефтепроводом "возмутительным" и "неприемлемым". Об этом стало известно из его сообщения в соцсетях, передает 24 Канал.

К теме "Это не наша война": Сийярто снова выступил против вступления Украины в ЕС

Что известно о заявлениях МИД Венгрии?

По словам Петера Сийярто, поставки нефти в Венгрию приостановились и сейчас неизвестно, когда российские специалисты смогут его восстановить. Для эксплуатации трубопровода необходимо отремонтировать трансформаторную станцию, которая получила повреждения якобы из-за очередной атаки украинских военных.

Политик также решительно заявил о желании Венгрии "оставаться в стороне" войны в Украине, аргументируя это тем, что она не имеет к ней "никакого отношения".

Брюссель и Киев уже три с половиной года пытаются втянуть Венгрию в войну в Украине, и участившиеся атаки Украины на нашу энергетическую безопасность также имеют целью именно это,

– добавил глава венгерской дипломатии.

Он также обратил внимание на ключевую роль Венгрии в энергоснабжении Украины.

На слова Сийярто уже отреагировали в Украине. Министр иностранных дел Андрей Сибига ответил своему коллеге, что именно Россия, а не Украина, начала эту войну. Он отметил, что Венгрия продолжает сотрудничать с Россией даже после начала полномасштабной войны несмотря на все предостережения европейских партнеров.

Сибига отметил полную зависимость Будапешта от Кремля и порекомендовал Сийярто решать все вопросы со своими российскими партнерами.

Теперь вы можете отправлять свои жалобы – и угрозы – своим друзьям в Москве,

– написал Сибига.

Глава венгерского МИД не впервые делает громкие заявления в сторону Украины. Ранее Петер Сийярто остро отреагировал на дроновую атаку ГУР нефтепровода "Дружба" в Брянской области, призвав Украину прекратить подобные атаки на российскую энергетику, чтобы не ставить под угрозу безопасность Венгрии.

К тому же политик неоднократно высказывался против вступления Украины в ЕС, ведь, по его мнению, это "принесет войну в Союз", а также отрицал возможность финансовой помощи украинцам.