Що Трамп відповів Орбану на скарги щодо ударів по "Дружбі"?

Видання зазначає, що Орбан оприлюднив допис у соцмережах так званого "Клубу борців" – закритої онлайн-ініціативи, яка має залучити сто тисяч цифрових активістів для підтримки партії "Фідес" напередодні виборів.

ЗМІ зазначають, що цей проєкт працює лише за запрошеннями та покликаний протидіяти впливу опозиційних партій у соцмережах.

У листі угорський прем'єр скаржився, що "українці постійно обстрілюють нафтопровід "Дружба"" і нібито "те саме зробили з "Північним потоком"". Він також звернувся до американського президента по допомогу і побажав Дональду Трампу успіхів у пошуку миру.

У нашого сусіда триває війна. Якщо хтось думав, що це десь далеко, то російська ракетна атака по Мукачеву могла його протверезити. Ця війна становить безпосередню й постійну загрозу для Угорщини та угорців – і на Закарпатті, і в самій Угорщині. Тільки мир!

– написав Орбан.

Глава угорського уряду також оприлюднив фото із відповіддю президента США, де той написав чорним маркером великими літерами наступне: "Мені неприємно це чути. Я дуже злюся через це. Передай це Словаччині. Ти – мій великий друг".



Відповідь Трампа до Орбана щодо українських ударів по нафтопроводу "Дружба" / Фото з фейсбук-сторінки Віктора Орбана

