Де розташована нафтоперекачувальна станція "Унеча" на карті та наскільки далеко від кордону України – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Де розташована нафтоперекачувальна станція "Унеча"?

Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді підтвердив, що українські військові знову атакували нафтоперекачувальну станцію "Унеча" у Брянській області, що в Росії. Удар завдали бійці 14 полку Сил безпілотних систем ЗСУ.

Мандрівка Птахів СБС хробачими НПЗ продовжується,

– написав "Мадяр".

Нафтоперекачувальна станція "Унеча" – це найбільший вузол магістральної мережі нафтопроводів "Дружба", розташований у Брянській області Росії, який забезпечує транспортування нафти, у тому числі потреб військово-промислового комплексу країни-агресора.

Станція має потужність прокачувати до 60 мільйонів тонн сировини на рік і є критично важливим об'єктом для російської нафтової інфраструктури.

Саме місто Унеча, де розташована НПС, пролягає за 59 кілометрів від кордону України у Чернігівській області.

Цікаво, що глава МЗС Угорщини Петер Сіярто підтвердив, що постачання нафти через "Дружбу" до країни після атаки припинилося. За словами очільника МЗС, це стається вже втретє за короткий проміжок часу.

Що відомо про атаки на нафтопровід "Дружба"?