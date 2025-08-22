Где расположена нефтеперекачивающая станция "Унеча" на карте и насколько далеко от границы Украины – читайте в материале 24 Канала.

Где расположена нефтеперекачивающая станция "Унеча"?

Командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди подтвердил, что украинские военные снова атаковали нефтеперекачивающую станцию "Унеча" в Брянской области, что в России. Удар нанесли бойцы 14 полка Сил беспилотных систем ВСУ.

Путешествие Птиц СБС по червячим НПЗ продолжается,

– написал "Мадьяр".

Нефтеперекачивающая станция "Унеча" – это крупнейший узел магистральной сети нефтепроводов "Дружба", расположен в Брянской области России, который обеспечивает транспортировку нефти, в том числе потребностей военно-промышленного комплекса страны-агрессора.

Станция имеет мощность прокачивать до 60 миллионов тонн сырья в год и является критически важным объектом для российской нефтяной инфраструктуры.

Сам город Унеча, где расположена НПС, пролегает в 59 километрах от границы Украины в Черниговской области.

Где расположена нефтеперекачивающая станция "Унеча": смотрите на карте

Интересно, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что поставки нефти через "Дружбу" в страну после атаки прекратились. По словам главы МИД, это происходит уже в третий раз за короткий промежуток времени.

Что известно об атаках на нефтепровод "Дружба"?