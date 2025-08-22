Где расположена нефтеперекачивающая станция "Унеча" на карте и насколько далеко от границы Украины – читайте в материале 24 Канала.
Где расположена нефтеперекачивающая станция "Унеча"?
Командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди подтвердил, что украинские военные снова атаковали нефтеперекачивающую станцию "Унеча" в Брянской области, что в России. Удар нанесли бойцы 14 полка Сил беспилотных систем ВСУ.
Путешествие Птиц СБС по червячим НПЗ продолжается,
– написал "Мадьяр".
Нефтеперекачивающая станция "Унеча" – это крупнейший узел магистральной сети нефтепроводов "Дружба", расположен в Брянской области России, который обеспечивает транспортировку нефти, в том числе потребностей военно-промышленного комплекса страны-агрессора.
Станция имеет мощность прокачивать до 60 миллионов тонн сырья в год и является критически важным объектом для российской нефтяной инфраструктуры.
Сам город Унеча, где расположена НПС, пролегает в 59 километрах от границы Украины в Черниговской области.
Где расположена нефтеперекачивающая станция "Унеча": смотрите на карте
Интересно, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что поставки нефти через "Дружбу" в страну после атаки прекратились. По словам главы МИД, это происходит уже в третий раз за короткий промежуток времени.
Что известно об атаках на нефтепровод "Дружба"?
В ночь на 18 августа украинские военные атаковали нефтеперекачивающую станцию "Никольское" в Тамбовской области. Из-за удара была остановлена работа магистрального нефтепровода "Дружба", что повлекло прекращение поставок российской нефти в Венгрию и Словакию.
Через 2 суток в Венгрии и Словакии подтвердили, что поставки нефти через этот нефтепровод были восстановлены. Глава МИД Петер Сийярто даже поблагодарил заместителя министра энергетики России Павла Сорокина за "быстрое восстановление повреждений, которые были нанесены атакой".
До этого источники 24 Канала сообщали, что дроны ГУР МО атаковали нефтеперекачивающую станцию нефтепровода "Транснефть Дружба" в Брянской области. Тогда в городе Унеча и районе прозвучала серия взрывов, после чего на ЛПДС "Унеча" начался сильный пожар.