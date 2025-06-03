Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ. Согласно обнародованной информации, эта операция длилась несколько месяцев.

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Что известно о спецоперации

Отмечается, что агенты СБУ заминировали опоры Крымского моста, после этого во вторник, 3 июня, в 04:44 активировали первое взрывное устройство. Прошло без жертв среди гражданского населения.

Вследствие этого сильно повреждены на уровне дна подводные подпорки, и этому поспособствовали 1,1 тысячи килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Фактически сейчас мост находится в аварийном состоянии.

По данным СБУ, операцией руководил глава службы, генерал-лейтенант Василий Малюк лично контролировал проведение операции и координировал ее планирование. Он также прокомментировал удачное поражение объекта.

Бог любит Троицу, а СБУ всегда доводит до конца задуманное и никогда не повторяется. Ранее мы дважды поразили Крымский мост в 2022 и 2023 годах. Сегодня продолжили эту традицию уже под водой. Никаким незаконным объектам России нет места на территории нашего государства,

– заявил он.

Кадры поражения Крымского моста: смотрите видео

Малюк отметил, что этот объект является абсолютно законной целью, особенно на фоне того, что россияне использовали его как логистическую артерию для обеспечения своих войск на фронте в Украине.

"Крым – это Украина, и любые проявления оккупации будут получать наш жесткий ответ", – резюмировал он.

Недавно СБУ провела другую уникальную операцию