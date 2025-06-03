Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ. Согласно обнародованной информации, эта операция длилась несколько месяцев.
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Что известно о спецоперации
Отмечается, что агенты СБУ заминировали опоры Крымского моста, после этого во вторник, 3 июня, в 04:44 активировали первое взрывное устройство. Прошло без жертв среди гражданского населения.
Вследствие этого сильно повреждены на уровне дна подводные подпорки, и этому поспособствовали 1,1 тысячи килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Фактически сейчас мост находится в аварийном состоянии.
По данным СБУ, операцией руководил глава службы, генерал-лейтенант Василий Малюк лично контролировал проведение операции и координировал ее планирование. Он также прокомментировал удачное поражение объекта.
Бог любит Троицу, а СБУ всегда доводит до конца задуманное и никогда не повторяется. Ранее мы дважды поразили Крымский мост в 2022 и 2023 годах. Сегодня продолжили эту традицию уже под водой. Никаким незаконным объектам России нет места на территории нашего государства,
– заявил он.
Кадры поражения Крымского моста: смотрите видео
Малюк отметил, что этот объект является абсолютно законной целью, особенно на фоне того, что россияне использовали его как логистическую артерию для обеспечения своих войск на фронте в Украине.
"Крым – это Украина, и любые проявления оккупации будут получать наш жесткий ответ", – резюмировал он.
Недавно СБУ провела другую уникальную операцию
- Служба безопасности Украины 1 июня провела беспрецедентную и уникальную спецоперацию по одновременному поражению 4 военных аэродромов в тылу России, где дислоцируется авиация агрессора.
- Глава СБУ Василий Малюк заявил, что в результате ударов дронами был поражен 41 самолет. Среди них – А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160. Задачу по уничтожению вражеских бомбардировщиков поставил президент.
- Спецоперацию "Паутина" готовили больше 1,5 года. Василий Малюк возглавлял рабочую команду. Дроны СБУ отработали цели сразу на 4 военных аэродромах России – "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".