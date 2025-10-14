Местный губернатор сообщил об атаке беспилотников на российскую энергетику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ASTRA.
Что известно о деталях атаки?
В ночь на 14 октября в России зафиксировали беспилотники. Атаку якобы отбили однако, из-за падения обломков была повреждена Арзамасская подстанция.
Пожар на Арзамасской подстанции / Фото из телеграм-канала ASTRA
По информации из сервиса отслеживания температурных аномалий NASA Firms стало известно, что на Арзамасской подстанции в районе Лесогорска в Нижегородской области вспыхнул пожар. Вследствие этого произошло кратковременное отключение электроэнергии в регионе.
По словам губернатора, сейчас электроснабжение восстановили, а на месте работают соответствующие специалисты.
Чем важна подстанция "Арзамасская"?
Этот энергообъект является одним из ключевых узлов в Нижегородской области. Имеет мощность 1502 мегавольтампера, чем питает южные области России, население которых составляет около 200 тысяч человек.
Кроме того, подстанция обеспечивает работу газокомпрессорных станций "Газпром" и тяговых подстанций российской железной дороги.
Какие еще объекты в России атаковали беспилотники?
Ночью 13 октября более сотни беспилотников атаковали Астраханскую, Ростовскую область, Республику Калмыкия и не только.
12 октября жители Брянщины сообщили о взрывах в области и предположили, что атака направлялась на местный энергообъект.
РосСМИ сообщали об ударе по ТЭЦ "Луч" 11 октября. Из-за взрывов в городе было частичное отключение электроэнергии.