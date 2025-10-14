Такое мнение 24 Каналу высказал аналитик по нацбезопасности США и внешней политике, эксперт-международник Марк Тот, отметив, что Путин обманывает себя. История России показывает, что лидеры, такие как он, неожиданно, однако быстро и жестоко теряют власть.

"Путин, возможно, не видит четко тех, кто его окружает. На его месте я бы оглядывался на ФСБ", – сказал он.

Что может угрожать Путину?

По словам Марка Тота, Россия – это полицейская страна с бензоколонкой, к которой прикреплена нация.

Я думаю, когда им надоест Путин, то будут изменения. Он, возможно, и думает, что празднует (день рождения – 24 Канал) с друзьями, но это не так,

– подчеркнул аналитик по нацбезопасности США и внешней политике.

Он считает, что вокруг кремлевского диктатора люди, которые уже не могут терпеть его политику. Путин разрушает экономику России. Исправлять это придется в течение долгого времени.

Какие у России проблемы из-за войны?