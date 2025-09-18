Как российские компании и население тонут в долгах?
Среди 78 крупнейших российских компаний только за год более чем вдвое выросло количество проблемных – с 6 до 13. В частности, финансовые трудности постигли VK, Ozon, "Русал", АФК "Система", "Мечел" и авиастроительный холдинг ОАК, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.
Увеличивается и количество компаний, которые уже не имеют достаточно средств, чтобы выплатить проценты по кредитам. В итоге общие долги новых проблемных компаний достиг 1,3 триллиона рублей.
- Долг компании VK за последние 3 года вырос втрое. Ее убытки на конец 2024 года составили почти 100 миллиардов рублей.
- Убытки маркетплейса Ozon достигли 59 миллиардов рублей, а долги превышают 240 миллиардов рублей.
ОАК стал крупнейшей "черной дырой" госсектора: долг превышает 2,3 трлн рублей, а военные заказы не покрывают расходы на обслуживание долга, –
отмечает разведка.
Немалые долги и у других российских гигантов:
- Компания "Русал" потеряла поставки из Украины и Австралии и вынуждена была переориентироваться на рынок Китай, но продавать со скидками – в итоге долг вырос до 6 миллиардов долларов, что поставило ее на грань рентабельности.
- "Мечел" в 2024 году зафиксировала убытки в размере 36 миллиардов рублей, а в первом полугодии 2025 года – 40 миллиардов, а чистый долг компании в 7 раз превысил капитализацию.
- Чистые долги АФК "Система" увеличились до 315 миллиардов рублей, убытки компания показывает уже 2 года подряд.
Проблемными стали и меньшие компании – ОМЗ ("Уралмаш-Ижора"), Globaltruck, "Энергия", "М.Видео-Эльдорадо", ТГК-2, ТМК и "Делимобиль".
Население России страдает от финансовых трудностей не меньше, чем бизнес:
- 22% россиян не могут платить по кредитам;
- 18,5 % тратят на погашение кредитов более половины семейного бюджета;
- 28 % вообще отдают на выплаты до 100% доходов.
Шесть процентов имеют более десяти кредитов без стабильного официального дохода, что свидетельствует о критической зависимости от новых займов,
– добавили в разведке.
Как растут проблемы в российской экономике?
Аналитики предупреждают, что экономика России находится на грани серьезного кризиса: дефицит бюджета достиг самого высокого уровня за последние более 30 лет. При этом инфляция и процентные ставки остаются слишком высокими, а банки сигнализируют о риске долгового кризиса.
Финансовые трудности уже заставили треть российских компаний экономить на персонале: найм новых сотрудников заморожен, сокращены соцпакеты, уменьшены премии и бонусы. За июль долги по зарплате в стране выросли на 25%.
На этом фоне власти планируют жесткую экономию. Предполагается сокращение расходов в сферах, не связанных с войной, и повышение налогов, чтобы покрыть большие военные расходы. Президент Владимир Путин публично признал экономические проблемы, призывая чиновников обеспечить "более высокие темпы" роста ВВП.