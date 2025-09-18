Як російські компанії та населення тонуть у боргах?

Серед 78 найбільших російських компаній лише за рік більш як вдвічі зросла кількість проблемних – з 6 до 13. Зокрема, фінансові труднощі спіткали VK, Ozon, "Русал", АФК "Система", "Мечел" та авіабудівельний холдинг ОАК, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Збільшується й кількість компаній, які вже не мають достатньо коштів, щоб виплатити відсотки за кредитами.У підсумку загальні борги нових проблемних компаній сягнув 1,3 трильйона рублів.

Борг компанії VK за останні 3 роки виріс втричі. Її збитки на кінець 2024 року склали майже 100 мільярдів рублів.

Збитки маркетплейсу Ozon досягли 59 мільярдів рублів, а борги перевищують 240 мільярдів рублів.

ОАК став найбільшою «чорною дірою» держсектора: борг перевищує 2,3 трлн рублів, а військові замовлення не покривають витрати на обслуговування боргу, –

зазначає розвідка.

Чималі борги й в інших російських гігантів:

Компанія "Русал" втратила постачання з України та Австралії та змушена була переорієнтуватися на ринок Китай, але продавати зі знижками – у підсумку борг зріс до 6 мільярдів доларів, що поставило її на межу рентабельності.

"Мечел" 2024 року зафіксувала збитки у розмірі 36 мільярдів рублів, а у першому півріччі 2025 року – 40 мільярдів, а чистий борг компанії у 7 разів перевищив капіталізацію.

Чисті борги АФК "Система" збільшилися до 315 мільярдів рублів, збитки компанія показує вже 2 роки поспіль.

Проблемними стали й менші компанії – ОМЗ ("Уралмаш-Іжора"), Globaltruck, "Енергія", "М.Відео-Ельдорадо", ТГК-2, ТМК та "Делімобіль".

Населення Росії потерпає від фінансових труднощів не менше, ніж бізнес:

22% росіян не можуть платити за кредитами;

18,5 % витрачають на погашення кредитів більш як половину сімейного бюджету;

28 % взагалі віддають на виплати до 100% доходів.

Шість відсотків мають понад десять кредитів без стабільного офіційного доходу, що свідчить про критичну залежність від нових позик,

– додали у розвідці.

Як зростають проблеми у російській економіці?