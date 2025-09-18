Як уряд Росії хоче наповнити бюджет?

Наближені до уряду джерела говорять, що міністри обговорюють підвищення ставки ПДВ з 20% до 22%, аби скоротити дефіцит бюджету, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Очікується, що проєкт бюджету з новими ставками передадуть до парламенту 29 вересня, але за умови дотримання бюджетного правила, яке передбачає спрямування надпланових доходів від нафти та газу у резервний фонд.

Росія цього року вже підвищила податок на доходи фізичних осіб і податок на прибуток корпорацій, але уряду довелося утричі збільшити оцінку дефіциту федерального бюджету до 1,7% ВВП у травні,

– зазначає видання.

За словами російських чиновників, тепер ситуація настільки ускладнилася, що дефіцит бюджету може бути вищим навіть за цю позначку.

Дефіцит у 0,9% ВВП на наступний рік також, ймовірно, буде вищим.

У Reuters підрахували, що у 2024 році ПДВ забезпечив 37% бюджету Росії, а підвищення ставки податку до 22% дозволить скоротити прогнозований дефіцит у 2026 році майже вполовину.

Зауважимо, що Путін у 2024 році пообіцяв не вносити серйозних змін до системи оподаткування Росії до 2030 року, а нещодавно закликав уряд збільшити доходи бюджету за рахунок підвищення продуктивності, а не податків.

Втім, джерела говорять, що у федеральному бюджеті Росії вже майже немає що скорочувати, оскільки військові витрати урізати заборонено, а скорочення щодо соціальної сфери особливо не допоможуть скоротити дефіцит.

Це як стригти порося – багато вереску, а користі мало. От якби можна було урізати 1–2 трлн рублів, тоді так, але таких сум просто немає,

– зазначило джерело.

Чому збільшується дефіцит бюджету РФ? Російський федеральний бюджет все більше занурюється у «мінус», адже доходи не встигають покривати швидке зростання витрат. За перші сім місяців 2025 року видатки зросли більш ніж на 20%, тоді як надходження піднялися лише на 2,8%.

Ключовим фактором такого дисбалансу стало падіння нафтово-газових доходів майже на 19% за рахунок низьких світових цін на нафту та укріплення рубля.

