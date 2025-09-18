Как правительство России хочет наполнить бюджет?

Приближенные к правительству источники говорят, что министры обсуждают повышение ставки НДС с 20% до 22%, чтобы сократить дефицит бюджета, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Ожидается, что проект бюджета с новыми ставками передадут в парламент 29 сентября, но при условии соблюдения бюджетного правила, которое предусматривает направление сверхплановых доходов от нефти и газа в резервный фонд.

Россия в этом году уже повысила налог на доходы физических лиц и налог на прибыль корпораций, но правительству пришлось втрое увеличить оценку дефицита федерального бюджета до 1,7% ВВП в мае,

– отмечает издание.

По словам российских чиновников, теперь ситуация настолько усложнилась, что дефицит бюджета может быть выше даже этой отметки.

Дефицит в 0,9% ВВП на следующий год также, вероятно, будет выше.

В Reuters подсчитали, что в 2024 году НДС обеспечил 37% бюджета России, а повышение ставки налога до 22% позволит сократить прогнозируемый дефицит в 2026 году почти вполовину.

Заметим, что Путин в 2024 году пообещал не вносить серьезных изменений в систему налогообложения России до 2030 года, а недавно призвал правительство увеличить доходы бюджета за счет повышения производительности, а не налогов.

Впрочем, источники говорят, что в федеральном бюджете России уже почти нечего сокращать, поскольку военные расходы урезать запрещено, а сокращения по социальной сфере особо не помогут сократить дефицит.

Это как стричь поросенка – много визга, а пользы мало. Вот если бы можно было урезать 1–2 трлн рублей, тогда да, но таких сумм просто нет,

– отметил источник.

Почему увеличивается дефицит бюджета РФ? Российский федеральный бюджет все больше погружается в "минус", ведь доходы не успевают покрывать быстрый рост расходов. За первые семь месяцев 2025 года расходы выросли более чем на 20%, тогда как поступления поднялись лишь на 2,8%.

Ключевым фактором такого дисбаланса стало падение нефтегазовых доходов почти на 19% за счет низких мировых цен на нефть и укрепления рубля.

