Как правительство России хочет наполнить бюджет?
Приближенные к правительству источники говорят, что министры обсуждают повышение ставки НДС с 20% до 22%, чтобы сократить дефицит бюджета, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Ожидается, что проект бюджета с новыми ставками передадут в парламент 29 сентября, но при условии соблюдения бюджетного правила, которое предусматривает направление сверхплановых доходов от нефти и газа в резервный фонд.
Россия в этом году уже повысила налог на доходы физических лиц и налог на прибыль корпораций, но правительству пришлось втрое увеличить оценку дефицита федерального бюджета до 1,7% ВВП в мае,
– отмечает издание.
- По словам российских чиновников, теперь ситуация настолько усложнилась, что дефицит бюджета может быть выше даже этой отметки.
- Дефицит в 0,9% ВВП на следующий год также, вероятно, будет выше.
В Reuters подсчитали, что в 2024 году НДС обеспечил 37% бюджета России, а повышение ставки налога до 22% позволит сократить прогнозируемый дефицит в 2026 году почти вполовину.
- Заметим, что Путин в 2024 году пообещал не вносить серьезных изменений в систему налогообложения России до 2030 года, а недавно призвал правительство увеличить доходы бюджета за счет повышения производительности, а не налогов.
- Впрочем, источники говорят, что в федеральном бюджете России уже почти нечего сокращать, поскольку военные расходы урезать запрещено, а сокращения по социальной сфере особо не помогут сократить дефицит.
Это как стричь поросенка – много визга, а пользы мало. Вот если бы можно было урезать 1–2 трлн рублей, тогда да, но таких сумм просто нет,
– отметил источник.
Почему увеличивается дефицит бюджета РФ?
Российский федеральный бюджет все больше погружается в "минус", ведь доходы не успевают покрывать быстрый рост расходов. За первые семь месяцев 2025 года расходы выросли более чем на 20%, тогда как поступления поднялись лишь на 2,8%.
Ключевым фактором такого дисбаланса стало падение нефтегазовых доходов почти на 19% за счет низких мировых цен на нефть и укрепления рубля.
Почему в России хотят повысить налоги?
Москва планирует поднять налоги и урезать определенные расходы, чтобы и в дальнейшем удерживать рекордные расходы на оборону. Со времени начала полномасштабной войны в феврале 2022 года бюджетные расходы почти удвоились. В 2025 году на армию и безопасность предусмотрено около 17 триллионов рублей - это самый большой показатель со времен Холодной войны
В первом квартале 2025 года половина бюджетных доходов России – 50,1% – была направлена на финансирование армии и закупку вооружений. За первые шесть месяцев года Минфин получил 17,584 триллиона рублей, из которых рекордные 39,9% ушли на войну в Украине.
Аналитики считают, что повышение НДС в России фактически заберет деньги у населения, поскольку бизнес в основном перекладывает дополнительную налоговую нагрузку на потребителей из-за роста цен на товары и услуги. Они также подчеркивают, что такой шаг может нивелировать любые успехи Центробанка России в сдерживании инфляции.