Что известно о бюджете России на 2026 год?

То есть даже в год выборов в Госдуму Москва не стремится создать иллюзию "социальных подачек" и признает, что состояние жизни простых россиян станет хуже, пишет 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Читайте также Все же признал проблему: Путин отчитал чиновников за замедление российской экономики

Российский режим заставляет местные власти наращивать поддержку войны, а все ресурсы перераспределяются на военные нужды,

– отмечает ЦПД.

Таким образом вместо дорог, больниц или программ развития население ждет:

стагнация; рост бедности; репрессии против любого инакомыслия.

Заметьте! Отмечается, что бюджет России на 2026 год – еще одно свидетельство того, что Кремль не стремится к миру. И это несмотря на регулярную риторику о "готовности к переговорам" или "урегулированию конфликта".

Как Центр противодействия дезинформации отмечал ранее, подобного плана действий Россия придерживается уже давно. В частности тенденция сокращения различных бюджетных расходов на нужды регионов сохранялась еще с начала 2024 года.

Однако только в конце 2024 года российские власти начали откровенно говорить, что регионам придется пожертвовать определенными своими интересами. И это все ради финансирования войны в Украине.

В ЦПИ напомнили: в бюджете на текущий 2025 год Кремль резко увеличил военные расходы. Однако в то же время власти России сократили различные социальные программы, а также финансирование регионов.

Обратите внимание! В заметке подчеркнули: такие действия российских властей подтверждают то, что война остается абсолютным приоритетом Владимира Путина, а благосостояние собственных граждан жертвуется ради продолжения агрессии против Украины.

Что еще происходит с экономикой России?

Правительство России ищет различные дополнительные "финансовые ресурсы", чтобы выполнять все обязательства. В частности, сокращение расходов в стране может коснуться невоенных направлений.

Сейчас Кремль продолжает придерживаться тактики "все для фронта, все для победы". С начала полномасштабной войны военные расходы России почти удвоились в номинальном выражении.