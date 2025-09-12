Чому в Росії можуть збільшити податки?

Найбільш ймовірний варіант – це підвищення ПДВ: податку на споживання, закладеного у ціни товарів, пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

Одна з концепцій передбачає зростання ПДВ з 20 до 22% з винятками для соціально важливих категорій товарів. Остаточного рішення ще немає, але самій ідеї підвищення податків альтернативи немає, адже інакше діру в бюджеті не закрити.

Визначитися потрібно вже скоро, адже наприкінці вересня уряд зазвичай представляє та вносить до Думи проєкт бюджету на наступний рік.

ПДВ – це ключовий податок для федерального бюджету. Разом із податком на видобуток корисних копалин (ПВКК) у 2024 році він забезпечив 70% надходжень до бюджету,

– пояснюють російські медіа.

Однак обговорюються й інші варіанти, зокрема підвищення податку на прибуток і ПДФО, ставки яких востаннє зростали буквально цього року (податок на прибуток було підвищено з 20 до 25%, максимальна ставка прогресії ПДФО — до 22%). ПДВ востаннє підвищувався у 2019 році – з 18 до 20%.

ПДВ по суті є податком на споживання. Як зазначають ЗМІ, підвищуючи його ставку, влада насамперед забирає гроші у населення, оскільки значну частину нових податкових витрат бізнес закладає у ціни й перекладає на покупців.

Підвищення ПДВ може зупинити уповільнення зростання цін, за яке так бореться ЦБ, утримуючи ключову ставку на двозначних рівнях. Річна інфляція у серпні 2025 року знизилася до 8,14% (у липні – 8,79%, березні — 10,34%),

– йдеться у матеріалі.

Бюджету підвищення ПДВ може дати додатковий дохід у розмірі близько 0,5% ВВП, або 1 трильйона рублів на рік, без урахування можливих винятків для окремих товарів.

Вилучення грошей з економіки на користь мілітаристських амбіцій Кремля загальмує споживання і, як наслідок, динаміку всього ВВП,

– наголосили у тексті.

Зверніть увагу! Російська економіка після двох років 4%-го розгону на паливі військових витрат цього літа практично завмерла: у липні зростання ВВП, за оцінкою Мінекономрозвитку, становило 0,4% після 1% у червні, 1,1% — у другому кварталі року та 1,4%.