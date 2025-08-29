Як Росія витрачає гроші на війну проти України?

Частка військових статей у витратах бюджету нижча, оскільки самі витрати перевищують доходи, а бюджет є дефіцитним, пише 24 Канал з посиланням російські медіа.

Так, за січень-червень Мінфін зібрав 17,584 трильйона рублів, а витратив – 21,278 трильйона. З цієї суми на війну пішло 39,9%, а в першому кварталі – 41,2%. І ці значення – абсолютні рекорди в сучасній історії Росії.

Так, у бюджеті-1990 на "військові цілі" було закладено 71 мільярдів рублів із 241,3 мільярда, або 29,4%.

За січень-червень Кремль витратив на оборонні статті 8,484 трильйона рублів.

Порівняно з тим самим періодом минулого року витрати на армію та виробництво зброї зросли на 31%; порівняно з січнем-червнем 2023 року – на 95%, а якщо порівнювати з першим роком війни – утричі,

– зазначили росЗМІ.

У закон про бюджет-2025 спочатку було закладено 13,5 трильйона рублів за статтею "національна оборона", і ще 3,459 трильйона рублів за статтею "національна безпека". Туди входять:

бюджети поліції;

Росгвардії;

Слідчого комітету;

спецслужб.

Планувалося близько 8% ВВП. Однак фактично буде навіть більше.

Важливо! Скорочувати військовий бюджет у 2026 році Кремль не планує навіть у разі завершення активної фази бойових дій в Україні. І якщо війна закінчиться, оборонний бюджет може зменшитися з 2027 року, але зниження до рівнів, які були "до" очікувати не варто.

Що відбувається з економікою Росії на тлі війни та санкцій?

Наразі російська вугільна промисловість перебуває у стані великої кризи.

Водночас компанія "Енергія", яка є основним виробником ракетно-космічної техніки, знаходиться на межі банкрутства.