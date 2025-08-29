Скільки Кремль витрачає на війну проти України?

За рік ця сума збільшилася майже на третину, пише 24 Канал з посиланням на дані, опубліковані науковим співробітником німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Янісом Клюге на підставі даних мінфіну Росії.

Зокрема воєнні витрати Москви мають такий вигляд:

2022-й – 2,77 трильйона рублів (+306% до 2025 року); 2023-й – 4,36 трильйона рублів (+95%): 2024-й – 6,47 трильйона рублів (+31%).

З січня по червень поточного року на війну щомісяця у середньому витрачалося 1,4 трильйона рублів, або 46,9 мільярда рублів на день, що більше за річні бюджети деяких російських регіонів. Йдеться про:

Калмикію (28,8 мільярда рублів); Карачаєво-Черкесію (30,5 мільярда рублів); Республіку Алтай (42,7 мільярда рублів).

А частина військових витрат у бюджеті країни-агресорки становила тогорічний рекорд (35%): 41,2% у першому кварталі та 39,8% на кінець другого кварталу.

Що відомо про тіньовий бюджет? Однак слід додати: більшість воєнних витрат Кремля є засекреченими. Однак "тіньовий" бюджет міноборони країни за рік значно зріс – на 41%. Ба більше, згідно з відкритими оборонними статтями було витрачено 3,2 трильйона рублів (38%). Але таємні свідчать про витрати на суму 5,28 трильйона рублів.

Крім того, частка російського бюджету за статтею "національна оборона" сягнула рекорду із часів розпаду СРСР. Вона становить 30% та сягає 13,5 трильйона рублів.

У першій половині 2025 року військові витрати Росії становили близько 300 мільярдів доларів (за паритетом купівельної спроможності),

– написав Яніс Клюге в Х.

Зверніть увагу! Водночас у другій половині року військові витрати зазвичай збільшуються, тому у 2025 році є реалістичною цифра у 600 мільярдів доларів.

Що відбувається з російською економікою?