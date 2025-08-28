Ситуація є критичною?

Ракетно-космічна корпорація "Енергія" наразі фактично на межі колапсу, повідомляє Центр протидії дезінформації, передає 24 Канал.

Генеральний директор компанії Ігор Мальцев визнав, що ситуація є критичною. Він визнав, що борги обчислюються мільйонами, працівники демотивовані, а саме підприємство може припинити існування.

Зауважте. Крім того, банкрутство офіційно оголосив приватний холдинг SR Space, який ще недавно обіцяв технологічний прорив у створенні легких ракет-носіїв та супутникових систем.

Які причини занепаду?

Після запровадження міжнародних санкцій Росія втратила доступ до важливих західних технологій, а комерційні космічні запуски для іноземних замовників практично зупинилися. Таким чином країна більше не здатна конкурувати з провідними гравцями ринку, як от США та Китай.

Крім того, в умовах війни Кремль змістив пріоритети, наразі ресурси переважно спрямовуються на військові потреби, а космічні проєкти відходять на другий план.

У ЦПД наголосили, що міф про Росію як "велику космічну державу" поступово руйнується, адже галузь стрімко втрачає кадри, технології та перспективи розвитку.

Усі гроші в Росії на війну?