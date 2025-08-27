В Росіх тиснуть на підприємців?

Станом на липень під контрольні заходи потрапили вже 48% компаній, що свідчить про системне посилення тиску на підприємців, інформує 24 Канал.

Влада виправдовує таку політику "необхідністю захисту прав споживачів та економіки". Однак, на практиці інспекції дедалі частіше виконують іншу функцію – стають джерелом наповнення бюджету через штрафи й пені.

Які галузі під ударом?

Особливо інтенсивно перевіряють бізнес у секторах, які Кремль вважає стратегічно важливими. Йдеться про енергетику, транспорт, IT-сферу, медіа та підприємства, що працюють на внутрішнє постачання продовольства й товарів першої необхідності.

Такі інспекції використовують не лише для контролю за фінансовими потоками, а й для посилення політичного впливу на власників компаній.

Зауважте. Аналітики зауважили, що посилення адміністративного тиску безпосередньо пов'язане з потребою Кремля у фінансуванні війни проти України та зростанням дефіциту держбюджету.

В Росії діє мораторій на перевірки?

Умовний мораторій фактично втратив зміст, адже перевірки стали системним інструментом контролю та примусу бізнесу до "лояльності".

Таким чином, попри декларативну підтримку підприємництва, російський малий і середній бізнес опиняється у дедалі складніших умовах. Для багатьох компаній штрафи та додаткові вимоги можуть стати критичними й призвести до скорочення діяльності або повного закриття.