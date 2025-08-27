В России давят на предпринимателей?

По состоянию на июль под контрольные мероприятия попали уже 48% компаний, что свидетельствует о системном усилении давления на предпринимателей, информирует 24 Канал.

Власть оправдывает такую политику "необходимостью защиты прав потребителей и экономики". Однако, на практике инспекции все чаще выполняют другую функцию – становятся источником наполнения бюджета через штрафы и пени.

Какие отрасли под ударом?

Особенно интенсивно проверяют бизнес в секторах, которые Кремль считает стратегически важными. Речь идет об энергетике, транспорте, IT-сфере, медиа и предприятиях, работающих на внутренние поставки продовольствия и товаров первой необходимости.

Такие инспекции используют не только для контроля за финансовыми потоками, но и для усиления политического влияния на владельцев компаний.

Заметьте. Аналитики отметили, что усиление административного давления непосредственно связано с потребностью Кремля в финансировании войны против Украины и ростом дефицита госбюджета.

В России действует мораторий на проверки?

Условный мораторий фактически потерял смысл, ведь проверки стали системным инструментом контроля и принуждения бизнеса к "лояльности".

Таким образом, несмотря на декларативную поддержку предпринимательства, российский малый и средний бизнес оказывается во все более сложных условиях. Для многих компаний штрафы и дополнительные требования могут стать критическими и привести к сокращению деятельности или полному закрытию.