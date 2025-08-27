Санкции против России действуют?

Сейчас Москва ограничивает своих граждан во многих отраслях, передает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

Например, россиянам на 30% поднимут цены на такси поднимут цены на такси. Причиной является перевод таксопарков на отечественные автомобили.

Кроме того, стоимость картофеля в стране увеличилась с 30-40 рублей до 80-100 рублей за килограмм. С рук купить картофель можно по 40–50 рублей за килограмм. Но уже с 1 сентября законодательство запретить вести бизнес в садовых некоммерческих обществах, что запретит продавать излишки плодоовощных культур.

Более того, жители России должны самостоятельно накапливать на пенсию. И делать это нужно уже с 35–40 лет, потому что государство не может обеспечить действительно достойные выплаты.

К тому же по итогам прошлого года в стране зафиксировали рост количества половых инфекций. На 22% увеличилось их количество среди подростков и 33% среди детей до 14 лет. В Приморском крае статистика впечатляет - по итогам первого полугодия 2025 года рост составил уже 50%.

А в Забайкальском крае, который столкнулся с дефицитом бензина на фоне топливного кризиса отключили мобильный интернет.

Из-за ухудшения состояния российской экономики все больше компаний задумываются о сокращении расходов на работников,

– отметили в разведке.

В первом квартале 2025 года 18 % организаций решили экономить на персонале. Однако во втором эта цифра составляла уже 30 %.

Важно! При этом в конце прошлого года о намерении урезать расходы на персонал заявляли лишь 9 % компаний.

Как еще ситуация влияет на Россию?