Санкции против России действуют?
Сейчас Москва ограничивает своих граждан во многих отраслях, передает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.
Например, россиянам на 30% поднимут цены на такси поднимут цены на такси. Причиной является перевод таксопарков на отечественные автомобили.
Кроме того, стоимость картофеля в стране увеличилась с 30-40 рублей до 80-100 рублей за килограмм. С рук купить картофель можно по 40–50 рублей за килограмм. Но уже с 1 сентября законодательство запретить вести бизнес в садовых некоммерческих обществах, что запретит продавать излишки плодоовощных культур.
Более того, жители России должны самостоятельно накапливать на пенсию. И делать это нужно уже с 35–40 лет, потому что государство не может обеспечить действительно достойные выплаты.
К тому же по итогам прошлого года в стране зафиксировали рост количества половых инфекций. На 22% увеличилось их количество среди подростков и 33% среди детей до 14 лет. В Приморском крае статистика впечатляет - по итогам первого полугодия 2025 года рост составил уже 50%.
А в Забайкальском крае, который столкнулся с дефицитом бензина на фоне топливного кризиса отключили мобильный интернет.
Из-за ухудшения состояния российской экономики все больше компаний задумываются о сокращении расходов на работников,
– отметили в разведке.
В первом квартале 2025 года 18 % организаций решили экономить на персонале. Однако во втором эта цифра составляла уже 30 %.
Важно! При этом в конце прошлого года о намерении урезать расходы на персонал заявляли лишь 9 % компаний.
Как еще ситуация влияет на Россию?
- Российская экономика сейчас страдает в различных отраслях. В частности в стране растет дефицит кадров, возникли проблемы с запасом зерна, снижается спрос на массовое жилье.
- Сейчас Россия даже вербует африканских женщин, чтобы привлечь их к работе на военных заводах.