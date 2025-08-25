Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил инвестиционный банкир Сергей Фурса, добавив, что для того, чтобы покрывать дефицит своего бюджета Россия печатает деньги и использует условную "тумбочку" – это ее накопления за 30 лет, которые она заработала в период высоких цен на нефть.

Смотрите также Российский бизнес задыхается: предприятия массово сокращают людей и производство

Что будет вынуждена делать Россия, если не остановится?

России такой "тумбочки", принимая во внимание темпы роста дефицита бюджета, согласно оценке инвестиционного банкира, хватит только до конца 2025 года.

На следующий год у них не будет денег для финансирования войны. Война – это очень-очень дорого,

– отметил Фурса.

Чтобы финансировать в дальнейшем боевые действия, по словам инвестиционного банкира, Кремлю придется наполную включать печатный станок. Однако он подчеркнул, что для страны печатание денег всегда очень плохо заканчивается.

Если целесообразно подходить к переговорам, то рациональный игрок сейчас должен был бы принимать предложение Трампа и выходить из этого, потому что деньги заканчиваются,

– пояснил Фурса.

Однако, насколько Путина можно считать рациональным – вопрос открытый. Ведь он не рассуждает категориями адекватных людей, а, как подытожил инвестиционный банкир, видит себя исключительно через призму учебника по истории.

Заметьте! Доктор экономических наук Игорь Липсиц ситуацию в экономике России сравнил с пожаром, который не удается потушить. Он отметил, что наблюдается эффект домино, когда одна сфера рассыпается вслед за другой. Дают о себе знать санкции, доходы россиян падают.

В каком состоянии экономика России?