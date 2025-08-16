Об этом 24 Каналу рассказал доктор экономических наук Игорь Липсиц, заметив, что в российской экономике нарастает все большее количество проблем. Это – "пожар", который не удается потушить.

Какие есть проблемы в российской экономике?

Как отметил Липсиц, ресурсы российской экономики достаточно слабые. Она начинает "шататься" во многих отраслях. Кремль выделяет огромные деньги на войну, а санкции продолжают действовать. При этом еще и падают доходы, чего компенсировать Россия не может.

Идет эффект домино. Рассыпается одна сфера за другой. Начались проблемы в угольной промышленности. Заставили железную дорогу дать льготные тарифы на перевозку угля. Тогда возникли финансовые трудности у железной дороги. Они просили деньги у бюджета, а их нет. Тогда там сократили рабочую неделю. Падает доход населения. Падает спрос и продажи продукции. Далее падают доходы в компании-производителей. Такая цепочка идет,

– сказал Липсиц.

Это касается не только одной сферы. Сейчас проблемы возникли в черные металлургии, автопромышленности, лесной промышленности, в автоперевозке, в сельском хозяйстве. Россия не имеет денег, чтобы потушить этот "пожар". В таких условиях втягиваться в войну против Европы – странная идея.

