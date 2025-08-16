После саммита американский лидер дал интервью Fox News. Он считает, что Путин хочет заключить соглашение по Украине, передает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Почему не было соглашения на встрече с Путиным?

Впрочем, Трамп отметил , что "одна большая проблема" стала преградой для достижения договоренности. В то же время политик отказался уточнить, что это за проблема.

Также Трамп похвалил главу Кремля за то, что тот согласился: если бы он был президентом на момент вторжения России в Украину, войны "никогда бы не произошло".

Американский лидер возложил вину на бывшего президента Джо Байдена за то, что тот не смог предотвратить вторжение России.

Напомним, что на борту самолета по дороге в Аляску Дональд Трамп говорил. что расстроится, если его переговоры с Путиным не приведут к немедленному прекращению огня.

Ранее перед саммитом, комментируя свою предстоящую встречу с диктатором, президент США говорил, что она будет "пробной". Эти переговоры нужны, чтобы он мог увидеть, серьезно ли настроен Путин на прекращение войны в Украине.