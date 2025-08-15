Такое заявление он сделал в пятницу, 15 августа, в комментарии журналистам.

Что Трамп ожидает от переговоров?

Президент США, находясь на самолете, выразил желание увидеть прекращение огня между Россией и Украиной уже в ближайшее время. В то же время он неуверен относительно того, когда именно это может произойти.

Я хочу увидеть прекращение огня быстро. Я не знаю, произойдет ли это сегодня, но я не буду рад, если это не произойдет сегодня. Все говорили, что это не может быть сегодня, но я просто говорю, что хочу, чтобы убийства прекратились,

– заявил он.