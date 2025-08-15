Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий американского конгрессмена Майка Квигли для Sky News.

К теме Стратегическая цель Путина: чего он хочет достичь на Аляске

Зачем Трампу встреча с Путиным на Аляске?

Конгрессмен отметил, что Путин, как и любой диктатор, признает только силу, но не видит этого в Трампе. По словам Квигли, российский лидер воспринимает своего американского коллегу как человека, который дал пройти нескольким дедлайнам и ультиматумам.

Почему президент Зеленский не там? Почему Трамп дал пройти шести дедлайнам? Я думаю, что то, что вы видите, – это то, как президент (Трамп – 24 Канал) пытается выиграть себе немного времени,

– заявил американский парламентарий.

Он добавил, что Трамп "перескочил" на сторону Путина и "надеется, что с Путиным произойдет что-то магическое", именно поэтому и организовал саммит на Аляске.

"Между тем россияне медленно продвигаются вперед, захватывая дополнительные территории", – заметил Квигли.

К слову, ранее Дональд Трамп отметил, что предстоящая встреча с Владимиром Путиным на Аляске может быстро завершиться в случае негативного развития событий. Но есть шанс на мир при положительном результате.

В то же время президент США отмечал, что саммит 15 августа является подготовкой ко второй встрече, которая уже может состояться при участии Президента Украины Владимира Зеленского.