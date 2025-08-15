Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар американського конгресмена Майка Квіглі для Sky News.

Навіщо Трампу зустріч з Путіним на Алясці?

Конгресмен зазначив, що Путін, як і будь-який диктатор, визнає лише силу, але не бачить цього в Трампі. За словами Квіглі, російський лідер сприймає свого американського колегу як людину, яка дала минути кільком дедлайнам та ультиматумам.

Чому президент Зеленський не там? Чому Трамп дав минути шести дедлайнам? Я думаю, що те, що ви бачите, – це те, як президент (Трамп – 24 Канал) намагається виграти собі трохи часу,

– заявив американський парламентар.

Він додав, що Трамп "перескочив" на бік Путіна та "сподівається, що з Путіним станеться щось магічне", саме тому й організував саміт на Алясці.

"Тим часом росіяни повільно просуваються вперед, захоплюючи додаткові території", – зауважив Квіглі.

До слова, раніше Дональд Трамп зазначив, що майбутня зустріч із Володимиром Путіним на Алясці може швидко завершитися в разі негативного розвитку подій. Але є шанс на мир за позитивного результату.

Водночас президент США наголошував, що саміт 15 серпня є підготовкою до другої зустрічі, яка вже може відбутися за участі Президента України Володимира Зеленського.