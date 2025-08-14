Повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Дональда Трампа під час пресконференції 14 серпня.

Читайте також Якби я не був президентом, то Путін захопив би всю Україну, – Трамп

Трамп оцінив шанси на мир і можливий провал

Президент США Дональд Трамп прокоментував майбутню зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці. Під час пресконференції він заявив, що у разі "поганої" зустрічі вона завершиться дуже швидко, а якщо буде "гарною", є шанс на мир у близькому майбутньому.

Трамп додав, що його мета – досягти домовленостей, які допоможуть зменшити конфлікти та сприятимуть мирному вирішенню проблем. Він також наголосив на важливості прямого діалогу з російським лідером, підкресливши, що результат зустрічі залежить від позицій обох сторін.

Нагадаємо, зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна відбудеться 15 серпня на Алясці, і президент США оцінює шанси на провал у 25%.

Трамп назвав цей саміт підготовкою до другої зустрічі з Володимиром Зеленським для досягнення угоди про припинення війни.