Голова організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук розповів 24 Каналу, що Путін намагатиметься вплинути на Трампа та створити враження, ніби саме Київ перешкоджає мирним домовленостям. Він наголосив, що це є частиною стратегічної мети російського лідера.

Дивіться також Виклик не лише для України: чим небезпечна зустріч Путіна та Трампа

Що Трамп вимагатиме від Путіна?

Рибачук розповів, що Дональд Трамп озвучив чітку вимогу для старту переговорів – повне припинення бойових дій на фронті, у небі та на морі. Це, за його словами, стане першим кроком, який покаже готовність Росії до діалогу.

Умовою і передумовою, основним тестом для Путіна буде те, погодиться він припинити бойові дії чи ні,

– зазначив він.

Рибачук підкреслив, що така позиція залишає російському лідеру мінімум простору для маневру, адже відмова одразу сигналізуватиме про небажання йти на мир. За його словами, Путін намагатиметься зачарувати Трампа, використовуючи його особисті слабкі місця, і водночас розколоти його з європейськими партнерами.

Путіну важливо внести розкол між Трампом і європейцями, бо для нього це стратегічна місія,

– підкреслив він.

Він додав, що Москва прагнутиме виставити Україну винною у зриві мирних домовленостей, щоб використати це у власній пропаганді. Такий сценарій може стати підставою для інформаційних атак у міжнародних медіа і спроб вплинути на громадську думку в США та Європі, створюючи тиск на українське керівництво під час подальших перемовин.

Чого прагне Кремль після переговорів?

Рибачук наголосив, що для Путіна сама зустріч із Трампом стане важливим дипломатичним досягненням. Вона дозволить російському лідеру продемонструвати, що він залишається значним гравцем на міжнародній арені, незалежно від результатів перемовин.

Путін уже сам факт зустрічі вважає більш ніж достатнім,

– зауважив він.

За словами Рибачука, російська сторона може використати цю подію для просування меседжів про нібито готовність до миру та відкритість до діалогу. Такі заяви Кремль поширюватиме у російських та міжнародних медіа, щоб створити враження своєї конструктивної позиції та водночас тиснути на Україну й її союзників.