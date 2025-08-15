Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Дональда Трампа в Белом доме.

Что сказал Трамп о возможности сократить войска США в Европе?

Журналисты спросили американского лидера о возможном сокращении войск США в Европе, например в Польше. На это Трамп ответил, что ему не задавали такие вопросы, и он над этим "подумает позже".

Я подумаю об этом позже. Мне этот вопрос не задавали,

– сказал глава Белого дома.

К слову, Дональд Трамп также заявил, что Владимир Путин якобы мог бы захватить всю Украину, если бы он не был президентом США. Также, по его мнению, президент России "хотел бы видеть соглашение об окончании войны в Украине".

В то же время Трамп отметил, что в случае "плохой" встречи с Путиным на Аляске, она завершится очень быстро. А если будет "хорошей", есть шанс на мир в близком будущем.