Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на брифінг Дональда Трампа в Білому домі.

Що сказав Трамп про можливість скоротити війська США в Європі?

Журналісти спитали американського лідера щодо можливого скорочення військ США в Європі, наприклад у Польщі. На це Трамп відповів, що йому не ставили такі питання, і він над цим "подумає пізніше".

Я подумаю про це пізніше. Мені це питання не ставили,

– сказав глава Білого дому.

До слова, Дональд Трамп також заявив, що Володимир Путін нібито міг би захопити всю Україну, якби він не був президентом США. Також, на його думку, президент Росії "хотів би бачити угоду щодо закінчення війни в Україні".

Водночас Трамп зазначив, що у разі "поганої" зустрічі з Путіним на Алясці, вона завершиться дуже швидко. А якщо буде "гарною", є шанс на мир у близькому майбутньому.