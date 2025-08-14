Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, отметив что речь идет о территориях. Именно они интересуют президента США и российского диктатора больше, чем все остальное.

Чем опасна встреча Путина и Трампа?

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск отметил, что он не понимает, почему встречу Трампа с убийцей и диктатором воспринимают как нормальную. По его мнению, она представляет опасность не только для Украины, но и для всего мирового порядка. Ведь встречаются лидеры двух стран, которые имеют территориальные претензии: Путин к Украине, Трамп – к Гренландии.

Это очень серьезно. Даже если они просто поднимут вопрос этих государств и их суверенных границ, это вызовет хаос и огромные проблемы в геополитическом измерении,

– подчеркнул он.

Именно поэтому на эту встречу быстро отреагировала Европа, также, по словам Тимочко, активно продолжается кулуарная дипломатия. Если очевидно, что Трамп и Путин будут обсуждать финансы и собственное обогащение, то вопрос территорий является глобальным, ведь он вытекает впервые со времен Второй мировой войны.

"Поэтому нужно очень внимательно наблюдать. Надеюсь, что документы, которые там будут обсуждать и выносить на повестку дня, приобретут публичный характер. Главное, чтобы эта встреча не имела необратимых вредных процессов", – добавил он.

Кстати, президент США сообщил, что он может принять решение о проведении сольной пресс-конференции после разговора с Путиным, если "встреча не закончится хорошо". В то же время он сказал, что было бы неплохо провести и совместную пресс-конференцию.

Кроме этого, Трамп заявил, что после встречи с Путиным в Аляске состоится еще одна такая встреча. Однако на ней уже будут президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры.