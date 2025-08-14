Сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Дональда Трампа во время пресс-конференции 14 августа.
Смотрите также Трамп ответил, будет ли пресс-конференция с Путиным по итогам встречи на Аляске
Встреча между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным должна состояться уже завтра, 15 августа. В то же время американский лидер отметил, что более важной будет его встреча с президентом России и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Дональда Трампа во время пресс-конференции 14 августа.
Смотрите также Трамп ответил, будет ли пресс-конференция с Путиным по итогам встречи на Аляске