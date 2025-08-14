Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Дональда Трампа в Белом доме.

При каком условии, по мнению Трампа, Путин уже захватил бы Украину?

Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, президент России Владимир Путин "хотел бы видеть соглашение об окончании войны в Украине".

Сразу после этого американский лидер решил назвать сценарий, при котором вся наша страна уже якобы могла быть российским диктатором.

Если бы я не был президентом, то Путин захватил бы всю Украину,

– заявил Трамп.