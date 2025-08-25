Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу зазначив інвестиційний банкір Сергій Фурса, додавши, що для того, аби покривати дефіцит свого бюджету Росія друкує гроші та використовує умовну "тумбочку" – це її накопичення за 30 років, які вона заробила в період високих цін на нафту.

Що буде змушена робити Росія, якщо не зупиниться?

Росії такої "тумбочки", беручи до уваги темпи зростання дефіциту бюджету, згідно з оцінкою інвестиційного банкіра, вистачить тільки до кінця 2025 року.

На наступний рік в них не буде грошей для фінансування війни. Війна – це дуже-дуже дорого,

– наголосив Фурса.

Аби фінансувати надалі бойові дії, зі слів інвестиційного банкіра, Кремлю доведеться наповну вмикати друкарський верстат. Однак він підкреслив, що для країни друк грошей завжди дуже погано закінчується.

Якщо доцільно підходити до переговорів, то раціональний гравець зараз мав би приймати пропозицію Трампа і виходити з цього, бо гроші закінчуються,

– пояснив Фурса.

Однак, наскільки Путіна можна вважати раціональним – питання відкрите. Адже він не міркує категоріями адекватних людей, а, як підсумував інвестиційний банкір, бачить себе виключно через призму підручника з історії.

Зауважте! Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц ситуацію в економіці Росії порівняв з пожежею, яку не вдається загасити. Він наголосив, що спостерігається ефект доміно, коли одна сфера розсипається вслід за іншою. Даються в знаки санкції, доходи росіян падають.

В якому стані економіка Росії?