Чому російська влада взялася за популярну соцмережу?

У відомстві заявили, що заходи з обмеження доступу до Snapchat були вжиті ще 10 жовтня 2025 року. Офіційною причиною блокування назвали дані від правоохоронних органів, згідно з якими месенджер нібито використовувався для організації терористичних актів, вербування виконавців, а також для вчинення шахрайських та інших злочинів проти громадян РФ, пише 24 Канал з посиланням на Радіо Свобода.

Snapchat, створений у 2011 році, є американським мобільним застосунком для обміну повідомленнями з прикріпленими фото та відео. Його головною особливістю є функція "зникаючих" повідомлень, які автоматично видаляються через короткий час після перегляду.

Блокування Snapchat стало лише одним з епізодів у низці обмежень іноземних сервісів у Росії. Лише за останній тиждень Роскомнадзор також заблокував ігрову платформу Roblox і сервіс для відеодзвінків FaceTime від Apple. Трохи раніше під заборону потрапив і один з найпопулярніших у країні месенджерів – WhatsApp.

Після цього відомство порекомендувало росіянам переходити на "національні сервіси", зокрема на застосунок Max. Водночас експерти висловлюють занепокоєння, що через Max російські силовики можуть отримати доступ не лише до листування, а й до інших даних на телефоні: IP-адреси, геолокації, списку контактів, камери та мікрофона, про що писало російське видання "Новоє врємя".

VPN іде вслід за соцмережами

Активне блокування іноземних та незалежних російських інтернет-ресурсів, включно з популярними соцмережами, значно посилилося після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Для обходу цих обмежень користувачі в Росії продовжують активно використовувати VPN.

Однак російська влада й тут не спить. Паралельно з блокуванням сервісів Роскомнадзор посилює боротьбу із засобами їхнього обходу. Відомство країни-терористки оновило налаштування систем протидії загрозам, що призвело до збоїв у роботі VPN-сервісів. Регулятор почав блокувати ще три протоколи – SOCKS5, VLESS та L2TP.

Наприкінці листопада користувачі з низки регіонів, зокрема Татарстану, Удмуртії, Свердловської, Новосибірської, Томської та Волгоградської областей, почали масово скаржитися на проблеми з доступом до VPN.