Реклама у WhatsApp

WhatsApp довгий час лишався майже єдиним продуктом Meta без реклами. Але тепер компанія вирішила, що ми повинні страждати в кожному її сервісі, а не лише в Instagram та Facebook. Тому тепер оголошення з’являться на екрані статусів, подібно до того, як це працює в історіях Instagram. Користувачі бачитимуть рекламні вставки після перегляду кількох оновлень статусів. При цьому приватні чати та дзвінки лишаються чистими – реклама не торкнеться особистих листувань, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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Для підбору оголошень Meta використовуватиме загальні дані, такі як країна проживання, мова користувача та канали, на які він підписаний. Якщо акаунт WhatsApp підключений до Account Center від Meta, налаштування реклами з Facebook та Instagram також впливатимуть на контент, який показуватимуть у месенджері. Компанія запевняє, що персональні дані, як-от номери телефонів чи повідомлення, не використовуватимуться.

Окрім реклами в статусах, Meta запускає функцію платного просування каналів. Бізнеси та творці контенту зможуть оплачувати розміщення своїх каналів у розділі пошуку, щоб охопити ширшу аудиторію. Деякі з них також отримають можливість пропонувати платні підписки на ексклюзивний контент. На початковому етапі Meta не стягуватиме комісію з цих підписок, хоча в майбутньому це може змінитися.

Ці нововведення вже викликали інтерес на фінансовому ринку. Після оголошення про рекламу акції Meta зросли на 2,8%, адже інвестори вбачають великий потенціал у монетизації аудиторії WhatsApp, яка перевищує 2 мільярди користувачів. За даними компанії, щодня статусами та каналами користуються понад 1,5 мільярда людей.

Варто зазначити, що реклама в месенджерах не є новинкою. Наприклад, Telegram уже показує спонсоровані повідомлення у великих публічних каналах, але пропонує преміум-підписку для відключення реклами та доступу до додаткових функцій. Можливо, у майбутньому WhatsApp також запропонує схожий варіант для тих, хто бажає уникнути рекламного контенту. Ми бачимо, що після багаторічного застою компанія взялася стрімко розвивати месенджер і вже деякий час додає функцію за функцією. Збіг це чи ні, але всі ці функції точно співпадають з функціональністю Telegram.

Нові функції та реклама будуть запущені глобально протягом найближчих місяців.