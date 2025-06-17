Реклама в WhatsApp

WhatsApp долгое время оставался почти единственным продуктом Meta без рекламы. Но теперь компания решила, что мы должны страдать в каждом ее сервисе, а не только в Instagram и Facebook. Поэтому теперь объявления появятся на экране статусов, подобно тому, как это работает в историях Instagram. Пользователи будут видеть рекламные вставки после просмотра нескольких обновлений статусов. При этом частные чаты и звонки остаются чистыми – реклама не коснется личных переписок, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Для подбора объявлений Meta будет использовать общие данные, такие как страна проживания, язык пользователя и каналы, на которые он подписан. Если аккаунт WhatsApp подключен к Account Center от Meta, настройки рекламы с Facebook и Instagram также будут влиять на контент, который будут показывать в мессенджере. Компания уверяет, что персональные данные, например номера телефонов или сообщения, не будут использоваться.

Кроме рекламы в статусах, Meta запускает функцию платного продвижения каналов. Бизнесы и создатели контента смогут оплачивать размещение своих каналов в разделе поиска, чтобы охватить широкую аудиторию. Некоторые из них также получат возможность предлагать платные подписки на эксклюзивный контент. На начальном этапе Meta не будет взимать комиссию с этих подписок, хотя в будущем это может измениться.

Эти нововведения уже вызвали интерес на финансовом рынке. После объявления о рекламе акции Meta выросли на 2,8%, ведь инвесторы видят большой потенциал в монетизации аудитории WhatsApp, которая превышает 2 миллиарда пользователей. По данным компании, ежедневно статусами и каналами пользуются более 1,5 миллиарда человек.

Стоит отметить, что реклама в мессенджерах не является новинкой. Например, Telegram уже показывает спонсируемые сообщения в крупных публичных каналах, но предлагает премиум-подписку для отключения рекламы и доступа к дополнительным функциям. Возможно, в будущем WhatsApp также предложит похожий вариант для тех, кто желает избежать рекламного контента. Мы видим, что после многолетнего застоя компания взялась стремительно развивать мессенджер и уже некоторое время добавляет функцию за функцией. Совпадение это или нет, но все эти функции точно совпадают с функциональностью Telegram.

Новые функции и реклама будут запущены глобально в течение ближайших месяцев.