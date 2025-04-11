Одной из самых заметных новаций стала функция отображения статуса "В сети" – она показывает, сколько участников группового чата сейчас имеют открытое приложение, рассказывает 24 Канал.

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Функция статуса "В сети" напоминает аналогичные решения в других мессенджерах – в частности, в Discord. В то же время администрация WhatsApp не уточнила, можно ли будет вручную менять этот статус, например, устанавливать "невидимый" режим.

Управление уведомлениями в групповых чатах стало более удобным. Теперь можно выбирать, о каких событиях WhatsApp будет отправлять оповещения – это могут быть упоминания имени пользователя через символ @ или сообщения от отдельных участников чата.

Также упрощен механизм реакции на сообщения – можно мгновенно выбрать и повторить реакцию другого пользователя. Подобная функция уже существует в Discord и Slack.

Появились и новые инструменты для управления событиями: теперь можно ответить на приглашение вариантом "Возможно", добавить еще одного участника как "+1", а также указать дату и время завершения события, если оно длилось. События в групповых чатах можно закреплять для быстрого доступа или создавать в личных переписках.

Пользователи iPhone, которые ранее могли установить WhatsApp как приложение по умолчанию для звонков и сообщений, теперь получили возможность работать с документами – сканировать, обрезать и сохранять их в мессенджере.

В каналах появились новые функции: транскрипция голосовых сообщений, создание видеозаписок продолжительностью до 60 секунд и генерация QR-кода с адресом канала для привлечения новых подписчиков.

Напомним, что с 1 января 2025 года WhatsApp перестал работать на миллионах смартфонов. Пользователям старых устройств рекомендуется сохранить резервную копию данных и перейти на более новый смартфон.