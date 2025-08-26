Что известно о вербовке женщин из Африки россиянами?

Предупреждение было опубликовано через три дня после того, как Bloomberg News сообщило, что российские компании, в частности одна, которую обвиняли в мошенничестве с молодыми женщинами для работы на заводе по производству военных дронов, нацеливаются на Южную Африку с целью набора рабочей силы, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Так называемые рабочие возможности, которые рекламируются в социальных сетях для трудоустройства в России, не организованы с участием никаких правительственных структур. Мы призываем нашу молодежь быть бдительными,

– говорится в заявлении Министерства по делам женщин, молодежи и лиц с инвалидностью.

Alabuga Start – рекрутинговая структура российской особой экономической зоны "Алабуга" – расширяет кампанию, начатую еще в 2023 году. Они стремятся нанимать женщин в возрасте от 18 до 22 лет из Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии для решения дефицита рабочей силы в России.

Три исследовательские отчеты, подготовленные в частности Институтом науки и международной безопасности, утверждают, что этих молодых женщин в конце концов заставляют работать на заводе дронов. Министерство заявило, что будет "сотрудничать с заинтересованными сторонами", включая посольство России в Южной Африке и местными группами, которые осуществляют набор от имени "Алабуги".

По словам заместителя министра по делам женщин, молодежи и лиц с инвалидностью Стива Летсике, ведомство составило список из более 10 инфлюенсеров. Этот список передадут в полицию для расследования.

Посольство приняло во внимание растущее беспокойство вокруг программы Alabuga Start, которое было спровоцировано статьей Bloomberg. Посольство не имеет никакой информации, кроме той, что распространяется некоторыми предвзятыми источниками, о том, что иностранцев принуждают к работе, вводят в заблуждение или иным образом нарушают их права в рамках этой программы,

– говорится в заявлении посольства России в Южной Африке.

В воскресенье глава публичной дипломатии МИД Южной Африки Клейсон Моньела предостерег от принятия "непроверенных зарубежных предложений работы". На прошлой неделе его министерство заявило, что Моньеле известна проектная программа "Алабуги" и что оно "активно расследует сообщения о зарубежных программах, которые набирают южноафриканцев под фальшивыми предлогами".

Обратите внимание! В понедельник утром Моньела сообщил в интервью 702 Talk Radio, что его министерство помогло вернуть одну гражданку ЮАР после того, как она обратилась в посольство в Москве, "осознав, что обещанное не соответствует действительности".

Что еще известно о вербовке?

В ЦПД отметили, что вербовка действительно достигла таких масштабов, что правительство государства уже вынуждено публично реагировать и предостерегать своих граждан об опасности. Отмечается, что Россия обещает высокие зарплаты и карьерные перспективы, но на самом деле речь идет о работе на военном заводе, что производит дроны для бомбардировки Украины.

Характерно, что Россия использует для поиска работников структуры БРИКС. То есть Кремль привлекает международную организацию, которую постоянно пытается представить как инструмент экономического развития и мирного сотрудничества, в своих военных целях,

– объяснили в ЦПД.

Важно! Отмечается, что это демонстрирует истинное отношение кремля к Африке - как к источнику ресурсов, в частности человеческих. Таким образом Россия фактически воспроизводит колониальные практики, эксплуатируя уязвимые слои населения государств Африки.

