Как Россия вербует женщин из Африки?

Последняя волна вербовки происходит в Южно-Африканской Республике (ЮАР), которая является членом БРИКС. Одним из главных рекрутеров выступает особая экономическая зона "Алабуга" в Татарстане, где производят ударные дроны.

Как сообщают источники, правительство ЮАР уже начало расследование деятельности российских компаний и их намерений.

Известно также, что организации используют брендинг БРИКС для продвижения своих программ. В мае местное отделение Женского делового альянса БРИКС подписало соглашение о предоставлении 5600 работников для "Алабуги" и компании Эталонбуд Урал.

Это произошло после того, как студенческая комиссия БРИКС в ЮАР в январе разместила объявление о работе в Татарстане в сфере строительства и гостиничного бизнеса для женщин в возрасте от 18 до 22 лет, а южноафриканские блогеры в Instagram и TikTok начали рекламировать эти вакансии.

Россия испытывает потребность в рабочей силе. Южная Африка сталкивается с кризисом безработицы,

– заявила глава альянса Лебоганг Зулу, которая подписала соглашение в России.

Старение и сокращение населения России, в сочетании с потерей сотен тысяч мужчин на фронте в Украине и резким ростом зарплат, создали огромный пробел на рынке труда. В то же время в ЮАР треть трудоспособного населения остается без работы.

По данным исследовательских организаций, в частности Института науки и международной безопасности (ISIS), женщин обманывают и отправляют собирать дроны-камикадзе Shahed-136. В ISIS утверждают, что женщины считаются более надежными для этого вида работ.

По словам источников, правительство ЮАР может вызвать российских дипломатов для объяснений.

Правительство ЮАР активно расследует сообщения об иностранных программах, вербующих южноафриканцев под фальшивыми предлогами,

– заявили в МИД страны.

По данным ISIS, "Алабуга" сейчас строит жилые комплексы для 41 тысячи работников, что свидетельствует о намерении масштабировать производство дронов.

