О направлении движения ударных БпЛА, угрозу с воздуха для отдельных областей и где раздается воздушная тревога – сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Где угроза ударов "Шахедами" 21 августа?
Столица под угрозой применения ударных БпЛА. Угроза применения ударных дронов-камикадзе для севера Киевщины. Чернигов под угрозой ударов БпЛА. Черниговская область под угрозой применения ударных БпЛА.
Обновления по движению БпЛА
Россия запустила по Украине "Шахеды"
