Про напрямок руху ударних БпЛА, загрозу з повітря для окремих областей та де лунає повітряна тривога – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Де загроза ударів "Шахедами" 21 серпня?
Столиця під загрозою застосування ударних БпЛА. Загроза застосування ударних дронів-камікадзе для півночі Київщини. Чернігів під загрозою ударів БпЛА. Чернігівська область під загрозою застосування ударних БпЛА.
Оновлення щодо руху БпЛА
Росія запустила по Україні "Шахеди"
