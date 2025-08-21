Про напрямок руху ударних БпЛА, загрозу з повітря для окремих областей та де лунає повітряна тривога – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Дивіться також Наслідки могли бути значно гіршими: Свириденко відреагувала на атаку по заводу Flex у Мукачеві

Де загроза ударів "Шахедами" 21 серпня?

19:30, 21 серпня

Оновлення щодо руху БпЛА

  • Чернігів під загрозою застосування ударних БпЛА,
  • Північ Київщини, БпЛА в районі Баришівки,
  • Південь Чернігівщини, БпЛА в районі Бобровиці та на межі з Київщиною, курсом на схід.
18:47, 21 серпня

Столиця під загрозою застосування ударних БпЛА.

18:14, 21 серпня

Загроза застосування ударних дронів-камікадзе для півночі Київщини.

18:03, 21 серпня

Чернігів під загрозою ударів БпЛА.

17:43, 21 серпня

Росія запустила по Україні "Шахеди"

Чернігівська область під загрозою застосування ударних БпЛА.