Як Росія вербує жінок з Африки?

Остання хвиля вербування відбувається в Південно-Африканській Республіці (ПАР), яка є членом БРІКС. Одним із головних рекрутерів виступає особлива економічна зона "Алабуга" в Татарстані, де виробляють ударні дрони.

Як повідомляють джерела, уряд ПАР вже розпочав розслідування діяльності російських компаній і їхніх намірів.

Відомо також, що організації використовують брендинг БРІКС для просування своїх програм. У травні місцеве відділення Жіночого ділового альянсу БРІКС підписало угоду про надання 5600 працівників для "Алабуги" та компанії Еталонбуд Урал.

Це сталося після того, як студентська комісія БРІКС у ПАР у січні розмістила оголошення про роботу в Татарстані у сфері будівництва та готельного бізнесу для жінок віком від 18 до 22 років, а південноафриканські блогери в Instagram і TikTok почали рекламувати ці вакансії.

Росія відчуває потребу в робочій силі. Південна Африка стикається з кризою безробіття,

– заявила глава альянсу Лебоганг Зулу, яка підписала угоду в Росії.

Старіння та скорочення населення Росії, у поєднанні з втратою сотень тисяч чоловіків на фронті в Україні та різким зростанням зарплат, створили величезну прогалину на ринку праці. Водночас у ПАР третина працездатного населення залишається без роботи.

За даними дослідницьких організацій, зокрема Інституту науки й міжнародної безпеки (ISIS), жінок обманюють та відправляють збирати дрони-камікадзе Shahed-136. В ISIS стверджують, що жінки вважаються більш надійними для цього виду робіт.

За словами джерел, уряд ПАР може викликати російських дипломатів для пояснень.

Уряд ПАР активно розслідує повідомлення про іноземні програми, що вербують південноафриканців під фальшивими приводами,

– заявили в МЗС країни.

За даними ISIS, "Алабуга" зараз будує житлові комплекси для 41 тисячі працівників, що свідчить про намір масштабувати виробництво дронів.

