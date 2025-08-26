Що відомо про вербування жінок з Африки росіянами?

Попередження було опубліковане через три дні після того, як Bloomberg News повідомило, що російські компанії, зокрема одна, яку звинувачували у шахрайстві з молодими жінками для роботи на заводі з виробництва військових дронів, націлюються на Південну Африку з метою набору робочої сили, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Так звані робочі можливості, які рекламуються у соціальних мережах для працевлаштування в Росії, не організовані за участю жодних урядових структур. Ми закликаємо нашу молодь бути пильними,

– йдеться у заяві Міністерства у справах жінок, молоді та осіб з інвалідністю.

Alabuga Start – рекрутингова структура російської особливої економічної зони "Алабуга" – розширює кампанію, розпочату ще у 2023 році. Вони прагнуть наймати жінок віком від 18 до 22 років з Африки, Латинської Америки та Південно-Східної Азії для вирішення дефіциту робочої сили в Росії.

Три дослідницькі звіти, підготовлені зокрема Інститутом науки та міжнародної безпеки, стверджують, що цих молодих жінок зрештою змушують працювати на заводі дронів. Міністерство заявило, що буде "співпрацювати із зацікавленими сторонами", включно з посольством Росії в Південній Африці та місцевими групами, які здійснюють набір від імені "Алабуги".

За словами заступника міністра у справах жінок, молоді та осіб з інвалідністю Стіва Летсике, відомство склало список із понад 10 інфлюенсерів. Цей список передадуть до поліції для розслідування.

Посольство взяло до уваги зростаюче занепокоєння навколо програми Alabuga Start, яке було спровоковане статтею Bloomberg. Посольство не має жодної інформації, окрім тієї, що поширюється деякими упередженими джерелами, про те, що іноземців примушують до праці, вводять в оману чи іншим чином порушують їхні права в рамках цієї програми,

– йдеться у заяві посольства Росії в Південній Африці.

У неділю глава публічної дипломатії МЗС Південної Африки Клейсон Моньєла застеріг від прийняття "неперевірених закордонних пропозицій роботи". Минулого тижня його міністерство заявило, що Моньєлі відома проєктна програма "Алабуги" та що воно "активно розслідує повідомлення про закордонні програми, які набирають південноафриканців під фальшивими приводами".

Зауважте! У понеділок вранці Моньєла повідомив в інтерв’ю 702 Talk Radio, що його міністерство допомогло повернути одну громадянку ПАР після того, як вона звернулася до посольства в Москві, "усвідомивши, що обіцяне не відповідає дійсності".

Що ще відомо про вербування?

У ЦПД зазначили, що вербування дійсно сягнуло таких масштабів, що уряд держави вже змушений публічно реагувати та застерігати своїх громадян про небезпеку. Наголошується, що Росія обіцяє високі зарплати й кар'єрні перспективи, але насправді йдеться про роботу на військовому заводі, що виготовляє дрони для бомбардування України.

Характерно, що Росія використовує для пошуку працівників структури БРІКС. Тобто Кремль залучає міжнародну організацію, яку постійно намагається представити як інструмент економічного розвитку та мирної співпраці, у своїх воєнних цілях,

– пояснили у ЦПД.

Важливо! Наголошується, що це демонструє справжнє ставлення кремля до Африки — як до джерела ресурсів, зокрема людських. Таким чином Росія фактично відтворює колоніальні практики, експлуатуючи вразливі верстви населення держав Африки.

