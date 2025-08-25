Наразі ударні БпЛА цього типу коштують Росії втричі менше. Про це пише 24 Канал з посиланням на Defense Express.

Скільки коштує Росії виготовити один "Шахед"?

Росія нарощує виробництво дронів-камікадзе типу "Шахед", і сьогодні їхня ціна стала у кілька разів нижчою, ніж у 2022 році. Тоді країна-терорист купувала ці безпілотники в Ірану по 200 – 300 тисяч доларів за одиницю.

Згідно з даними, які наводить CNN, зараз завдяки виробництву на заводі "Алабуга" вартість одного "Шахеда" становить близько 70 тисяч доларів.

Аналітики CSIS у своїх звітах наводили оцінку від 20 до 50 тисяч доларів, але найбільш реалістичними виглядають цифри у межах 50 – 70 тисяч доларів.

Для порівняння, ціна одного з українських далекобійних дронів FP-1 становить 55 тисяч доларів за одиницю, нещодавно стало відомо, що темпи виробництва цих дронів становлять близько сотні за день,

– пише Defense Express.

Російський оборонно-промисловий комплекс планує збільшити виробництво дронів до більш ніж 72 тисяч на рік. Для здешевлення застосовуються спрощені рішення, зокрема двигуни без стартера та маховика.

Таким чином, Росії дійсно вдалося знизити собівартість "Шахедів", які вона активно використовує у своїх терористичних атаках проти України.

