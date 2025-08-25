Прокурор, який займається розслідуванням інциденту з дроном, добре інформує громадськість. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF FM.

Як у Польщі коментують розслідування?

Польський посадовець запевнив, що наразі прокуратура проводить відповідне розслідування. За його словами, прокурор добре комунікує з громадськістю з цього приводу, і нічого у вищезгаданій справі засекречувати не будуть.

Чеслав Мрочек каже, що суспільство буде ознайомлене зі всіма обставинами інциденту. Наразі різні експерти взяли зразки для дослідження, що потребує часу. Він повторно наголосив, що замовчувань щодо цього немає.

Ми маємо певні недоліки… якщо йдеться про виявлення об'єктів, що летять на низьких висотах… Але ми в змозі задіяти всі власні додаткові сили та контролювати ситуацію. Ба більше, ми маємо можливості НАТО. Ми маємо можливості виявляти й знищувати такі об'єкти,

– додав Мрочек.

Що відомо про інцидент з падінням безпілотника?