Прокурор, який займається розслідуванням інциденту з дроном, добре інформує громадськість. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF FM.
Як у Польщі коментують розслідування?
Польський посадовець запевнив, що наразі прокуратура проводить відповідне розслідування. За його словами, прокурор добре комунікує з громадськістю з цього приводу, і нічого у вищезгаданій справі засекречувати не будуть.
Чеслав Мрочек каже, що суспільство буде ознайомлене зі всіма обставинами інциденту. Наразі різні експерти взяли зразки для дослідження, що потребує часу. Він повторно наголосив, що замовчувань щодо цього немає.
Ми маємо певні недоліки… якщо йдеться про виявлення об'єктів, що летять на низьких висотах… Але ми в змозі задіяти всі власні додаткові сили та контролювати ситуацію. Ба більше, ми маємо можливості НАТО. Ми маємо можливості виявляти й знищувати такі об'єкти,
– додав Мрочек.
Що відомо про інцидент з падінням безпілотника?
Нещодавно вночі 20 серпня в Люблінському воєводстві впав невідомий об'єкт упав на кукурудзяне поле. Серйозних руйнувань та постраждалих не було. Припускали, що неподалік Варшави міг вибухнути російський дрон.
В МЗС Польщі заявляли, що вищезгаданий об'єкт, найімовірніше, був військовим безпілотником. Згодом речник польського зовнішньодипломатичного відомства повідомив TVP, що об'єкт дійсно був російським БпЛА "Шахед".
Віцепрем'єр та міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що інцидент схожий на інші випадки, коли російські БпЛА потрапляли до Литви та Румунії. Він припустив провокаційні дії Росії на тлі переговорів у США.
Незадовго після цього генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським у Києві пообіцяв "якусь" реакцію на нещодавнє падіння безпілотника на території Польщі.