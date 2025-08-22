Відповідну обіцянку він озвучив під час спільної пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським у Києві. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Дивіться також Зеленський та Рютте дали спільну пресконференцію: головні тези
Про що заявив Рютте?
Марк Рютте у п'ятницю, 22 серпня, перед журналістами прокоментував останній інцидент з вибухом у Польщі, який стався неподалік Любліна. За його словами, НАТО тісно координує реакцію з польськими колегами.
Не скажу вам про деталі, але дійсно вони мають якось відреагувати якось на цей останній інцидент. Ми за цим стежимо, не сумнівайтеся,
– заявив генсек.
Що відомо про падіння БпЛА у Польщі?
- Нагадаємо, вночі 20 серпня в Люблінському воєводстві впав невідомий об'єкт упав на кукурудзяне поле. Серйозних руйнувань та постраждалих не було. Припускали, що неподалік Варшави міг вибухнути російський дрон.
- В МЗС Польщі заявляли, що вищезгаданий об'єкт, найімовірніше, був військовим безпілотником. Згодом речник польського зовнішньодипломатичного відомства повідомив TVP, що об'єкт дійсно був російським БпЛА "Шахед".
- Віцепрем'єр та міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що інцидент схожий на інші випадки, коли російські БпЛА потрапляли до Литви та Румунії. Він припустив провокаційні дії Росії на тлі переговорів у США.
- Незадовго після цього польська влада заявила, що з "дуже високою" ймовірністю це була "Гербера". Згідно з оприлюдненою інформацією, йдеться про російський дрон із китайським двигуном.
- Пізніше Польща висловила офіційну ноту протесту російському послу через падіння російського безпілотника на території Люблінського воєводства, назвавши інцидент "передбачуваною провокацією".