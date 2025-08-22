Відповідну обіцянку він озвучив під час спільної пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським у Києві. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Про що заявив Рютте?

Марк Рютте у п'ятницю, 22 серпня, перед журналістами прокоментував останній інцидент з вибухом у Польщі, який стався неподалік Любліна. За його словами, НАТО тісно координує реакцію з польськими колегами.

Не скажу вам про деталі, але дійсно вони мають якось відреагувати якось на цей останній інцидент. Ми за цим стежимо, не сумнівайтеся,

– заявив генсек.

Що відомо про падіння БпЛА у Польщі?