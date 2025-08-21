Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Polskie Radio.
Дивіться також "Шахед" міг кружляти у небі над Польщею близько 2,5 годин, – ЗМІ
Як Польща відреагувала на падіння безпілотника?
Польща висловила офіційну ноту протесту послові Росії через падіння російського дрона, ймовірно "Шахеда", 20 серпня на території Люблінського воєводства. У МЗС країни інцидент назвали "передбачуваною провокацією".
Речник польського МЗС Павел Вронський повідомив, що Росія порушила Договір про дружбу і співробітництво 1992 року, Чиказьку конвенцію про цивільну авіацію 1944 року та численні норми звичайного права.
На думку Міністерства закордонних справ, цей інцидент є навмисною провокацією з боку Росії, елементом гібридної війни й черговим вкрай ворожим актом проти Республіки Польща і європейських країн,
– додав Вронський.
Варшава також засудила дії Росії, спрямовані проти мирного населення, і вимагає від Москви пояснень щодо ситуації.
Що відомо про падіння дрона у Польщі?
- У польському селі Осіни 20 серпня вночі на кукурудзяне поле впав невідомий об'єкт. Він спричинив потужний вибух та пошкодження будівель.
- Пізніше з'ясувалося, що це був російський дрон Shahed-131 або Shahed-136, відомий також як "Гербера" або "Шахед" відповідно.
- Польська система ППО не зафіксувала порушення повітряного простору, ймовірно через низький політ дрона. А журналісти припускають, що БпЛА міг перебувати у небі Польщі близько 2,5 годин перед тим, як упасти.