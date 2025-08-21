Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мілітарний".

Яким маршрутом міг залетіти дрони у небо Польщі?

Журналісти проаналізували моніторингові групи, завдяки чому вдалося встановити приблизний маршрут польоту ударного дрона, що в ніч з 19 на 20 серпня залетів у небо Польщі.

Цей літальний апарат перелетів Житомирську, Хмельницьку, Тернопільську та Львівську області, перш ніж міг залетіти на польську територію.



Можливий маршрут, яким ворожий дрон міг залетіти у небо Польщі / Фото "Мілітарного"

У виданні наголошують, що за цим ймовірним маршрутом від українського кордону до місця падіння в населеному пункті Осіни відстань за прямою лінією складає близько 200 кілометрів.

Зважаючи, що швидкість російських ударних дронів у середньому 120 – 150 кілометрів/годину, то таку відстань він може подолати за півтори години польоту, якщо летіти по прямій,

– пишуть журналісти.

У матеріалі зазначено, що оскільки тривоги вимикаються через 20 – 30 хвилин після зникнення загрози, то, ймовірно, близько 01:00 за київським часом російський дрон залишив повітряний простір України та ще 2 – 2,5 години був над територією Польщі до падіння о 03:22 за київським часом або ж 02:22 за варшавським.

Водночас журналісти наголосили, що подібні дрони, один з яких впав у Польщі, мають завадозахищену навігацію. Тому сценарії за якими літальний апарат міг залетіти у Польщу лише два:

він був направлений туди навмисно;

внутрішній збій.

"Навіть у разі дії засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) під час виходу з зони його роботи, автопілот дрона перенаправляє його знову на ціль. Тому навіть залетівши на територію Польщі під дією РЕБу він автоматично б перенаправився на ціль і бортовий комп'ютер перебудував його маршрут до запрограмованої цілі", – йдеться у статті.

Тому, як припускає "Мілітарний", лишається велика ймовірність, що дрон мав встановлену операторами ціль на території країни НАТО.

Водночас, за офіційною інформацією, відомо, що польські засоби повітряного спостереження не виявили дрон на всій ділянці польоту.

Чи міг об'єкт, який упав у Польщі, залетіти з Білорусі?

Керівник окружної прокуратури в Любліні Гжегож Трусевич розповів журналістам RMF24, що "існує висока ймовірність", що безпілотний літальний апарат, який упав в Осінах, "прилетів з Білорусі".

У поєднанні з записами, які ми маємо, існує дуже висока ймовірність, що об'єкт, ймовірно, прилетів з Білорусі,

– підкреслив польський правоохоронець.

Він також зазначив, що безпілотник був сильно пошкоджений та розлетівся на численні уламки. У слідчих наразі є лише один великий збережений фрагмент, на якому, за словами Трусевича, є напис, ймовірно, корейською мовою.

"Сьогодні ми в першу чергу опишемо об'єкти, які нам вдалося виявити. Ми також зосередимося на епіцентрі, щоб ретельно обшукати не тільки те, що було видно, але й те, що може бути під поверхнею землі, зокрема, чи не було електронного пристрою, який можна було б використовувати для подальшого розслідування", – сказав керівник окружної прокуратури в Любліні.

Наразі на місці падіння літального апарата перебувають 6 прокурорів та приблизно 150 представників інших служб, включно з військовими. Тільки після того, як буде зіставлено більше частин, можна буде визначити, який тип безпілотника вибухнув у цьому районі.

Однією з версій сильного ушкодження БпЛА, яку розглядають слідчі, є те, що дрон міг врізатися в сусідні лінії електропередач. Наразі прокуратура забезпечила охорону трьох ліній електропередач, на яких є "ознаки недавнього пошкодження".

