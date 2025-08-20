Про це пише 24 Канал з посиланням на пост глави МЗС Польщі Радослава Сікорського в Х.

До теми "Шахед" чи дрон-приманка: в Defense Express припустили, який БпЛА міг впасти в Польщі

Як коментують падіння БпЛА в МЗС Польщі?

Радослав Сікорський зазначив, що НАТО має захищати свою територію після неодноразових випадків порушення повітряного простору. Відомство планує публічно говорити про небезпеку для Польщі та країн Європейського Союзу.

Чергове порушення нашого повітряного простору зі сходу підтверджує, що найважливішою місією Польщі щодо НАТО є захист власної території. МЗС висловить протест проти винуватця,

– зазначив глава МЗС.

Речник Радослава Сікорського Павел Вронський розповів Reuters про підозри, що об'єктом, який вибухнув у кукурудзяному полі 20 серпня – це російська версія безпілотника "Шахед".

Натомість польські військові провели попередній аналіз радарів вночі та визначили, що жоден об'єкт не порушував повітряний простір Польщі з боку України чи Білорусі.

До слова, віцепрем'єр Польщі вважає, що інцидент міг бути провокацією Росії. Він не підтвердив, що на поле впав дрон типу "Шахед". Правоохоронці натомість визначили, що БпЛА був лише приманкою та майже не ніс вибухівки.

Що відомо про падіння дрона на території Польщі?

У ніч проти 20 серпня в Люблінському воєводстві Польщі на кукурудзяне поле впав військовий безпілотник. Досі не відомо, яким був його тип – це міг бути як "Шахед", так і звичайний військовий дрон.

БпЛА не завдав серйозних руйнувань, постраждалих під час інциденту теж не було. Поліція припускає, що на території в Польщі впав або російський дрон, або безпілотник для контрабанди. не виключається також скоєння диверсії найманими агентами.