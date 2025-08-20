Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост главы МИД Польши Радослава Сикорского в Х.

Как комментируют падение БпЛА в МИД Польши?

Радослав Сикорский отметил, что НАТО должно защищать свою территорию после неоднократных случаев нарушения воздушного пространства. Ведомство планирует публично говорить об опасности для Польши и стран Европейского Союза.

Очередное нарушение нашего воздушного пространства с востока подтверждает, что важнейшей миссией Польши по НАТО является защита собственной территории. МИД выразит протест против виновника,

– отметил глава МИД.

Представитель Радослава Сикорского Павел Вронский рассказал Reuters о подозрениях, что объектом, который взорвался в кукурузном поле 20 августа – это российская версия беспилотника "Шахед".

Зато польские военные провели предварительный анализ радаров ночью и определили, что ни один объект не нарушал воздушное пространство Польши со стороны Украины или Беларуси.

К слову, вице-премьер Польши считает, что инцидент мог быть провокацией России. Он не подтвердил, что на поле упал дрон типа "Шахед". Правоохранители зато определили, что БпЛА был лишь приманкой и почти не нес взрывчатки.

Что известно о падении дрона на территории Польши?

В ночь на 20 августа в Люблинском воеводстве Польши на кукурузное поле упал военный беспилотник. До сих пор не известно, каким был его тип – это мог быть как "Шахед", так и обычный военный дрон.

БпЛА не нанес серьезных разрушений, пострадавших во время инцидента тоже не было. Полиция предполагает, что на территории в Польше упал либо российский дрон, или беспилотник для контрабанды. не исключается также совершение диверсии наемными агентами.